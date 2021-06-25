"Нафтогаз" повысил цену на газ [ Редактировать ]
"Нафтогаз Украины" снова повысил цену на газ на июль. Об этом сообщает "Сегодня".
В начале лета она была в полтора раза выше годовой. Теперь же оператор установил тариф на уровне 13,13 грн за кубометр "голубого топлива", что на 1,19 грн выше (около 10%), чем в июне,
В "Нафтогазе" повышение стоимости объясняют ростом цен на европейских рынках.
Отметим, что большинство украинцев находятся на годовом тарифном плане "Фиксированный". Для них тариф в июле остался на уровне 7,96 грн за кубометр.
Месячный тариф устанавливается для тех, кто сам об этом попросил, и для тех, для кого оператор - "поставщик последней надежды".
Ранее в июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.
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