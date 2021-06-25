Верховний Суд розгляне законність створення військово-цивільної адміністрації у Слов'янську [ Редактировать ]
Законність створення військово-цивільної адміністрації у Слов'янську - розгляне Верховний Суд.
Відповідний позов сьогодні подала опозиція. Бо там вважають, що указ президента про створення військово-цивільних адміністрацій - суперечить Конституції. Оскільки позбавляє людей права на самоврядування.
Юрій Красненко, адвокат:
Ми стали свідками того як одним розчерком пера можна просто знівелювати вибір 100 тисячного міста, тому що люди обрали собі міську Раду, міського голову, а у зв'язку з введенням військово-цивільної адміністрації ці органи припиняють свої повноваження - навіть можливі такі наслідки як введення комендантської години, розподіл продуктів харчування по карткам, а люди опиняться в певній мірі заручниками такої ситуації. ми очікуємо зважаючи на абсолютну незаконність цього указу президента. Ми очікуємо позитивного рішення Верховного суду. Якщо Верховний суд буде керуватись законом, то в нього немає іншого вибору як цей указ скасувати.
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