Підозрюють обох в організації масових заворушень та розпалюванні соціальної ворожнечі

Уклали досудову угоду зі слідством. Білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу відправили під домашній арешт.

Софія вже кілька днів живе в орендованій квартирі, їй дозволено виходити в місто й бачитися з батьками. Роман - також у Мінську. Нагадаю, затримали Протасевича та Сапегу 23 травня.

Вони летіли із Афін до Вільнюса, проте літак авіакомпанії Ryanair примусово посадили в Мінську. Підозрюють обох в організації масових заворушень та розпалюванні соціальної ворожнечі.