Романа Протасевича та його дівчину відправили під домашній арешт [ Редактировать ]
Уклали досудову угоду зі слідством. Білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу відправили під домашній арешт.
Софія вже кілька днів живе в орендованій квартирі, їй дозволено виходити в місто й бачитися з батьками. Роман - також у Мінську. Нагадаю, затримали Протасевича та Сапегу 23 травня.
Вони летіли із Афін до Вільнюса, проте літак авіакомпанії Ryanair примусово посадили в Мінську. Підозрюють обох в організації масових заворушень та розпалюванні соціальної ворожнечі.
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