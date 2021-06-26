За сутки 25 июня 2021 года в Украине зафиксировали 756 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 526 человек;

- летальных случаев - 35;

- выздоровели - 1835 человек.

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 21715 человек,

◾ методом ИФА - 8880 человек,

◾ экспресс-тестами - 15340 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине. Также мы писали о том, что детей впервые рекомендовали вакцинировать от коронавируса.

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