Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки 25 июня 2021 года в Украине зафиксировали 756 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 526 человек;
- летальных случаев - 35;
- выздоровели - 1835 человек.
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 21715 человек,
◾ методом ИФА - 8880 человек,
◾ экспресс-тестами - 15340 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине. Также мы писали о том, что детей впервые рекомендовали вакцинировать от коронавируса.
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