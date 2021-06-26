Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила желание канцлера Германии Ангелы Меркель возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России.

Об этом посол сообщила в интервью изданию "Зеркало недели".

Читайте также Возобновление диалога с Евросоюзом: в России ответили на предложение Меркель

По ее словам, Франция и Германия хотят более четко определить политику Евросоюза в отношении России:

- быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым;

- дополнительные ограничительные меры, включая экономические санкции;

- более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства.

Посол заявила, что возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским лидером по таким вопросам, как, например, изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений.

"В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения. Вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политике: в отношении этого нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению", - отметила Фельдгузен.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза отклонили предложение Меркель и Макрона провести саммит с Путиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.