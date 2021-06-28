На территории Индии во много раз участились случаи заболевания мультисистемным воспалительным синдромом у детей, которые переболели коронавирусной ифнекцией. Об этом сообщает издание The Times Of India.

Случаи симптомов заболевания были обнаружены в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других, при этом точное число больных не установлено. Однако известно, что их уже сотни. Пока в Индии не будет официальной общенациональной статистики по этому заболеванию, то медики не могут дать никаких рекомендаций, как с ним бороться.

Отмечается, что болезнь развивается в течение четырех-шести недель после выздоровления ребенка от COVID-19. Основными симптомам и болезни являются повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, диарея и рвота, низкое кровяное давление. Медики путают ее с другими инфекциями из-за схожести проявлений.

Читайте также, в Индии Министерство здравоохранения назвало основные характеристики нового штамма коронавируса "дельта плюс". Индия входит число девяти стран, где обнаружен вариант "дельта плюс". Этот вариант также обнаружен в США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Кроме того, в индийской союзной территории Кашмир и Джамму зафиксировали масштабную эпидемию мукомикоза или "черной смерти", которая является осложнением поле коронавирусной инфекции. грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

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