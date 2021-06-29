Беларусь отозвала своего представителя при Евросоюзе из-за санкций ЕС, введенных против Минска, и отказалось от участия в программе "Восточное партнерство", направленной на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики.

Беларусь приостанавливает действие Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Помимо этого, официальный Минск запретит въезд всем представителям евроструктур и стран Евросоюза, которые содействовали введению санкций. В МИД республики добавили, что белорусская сторона "продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера".

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Напомним, 21 июня Совет ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси из-за нарушения прав человека и давления на оппозицию, а также за принуждение к посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел один из создателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Под санкции попали 78 людей и 8 компаний из Беларуси. В частности, бизнесмены, члены семьи Александра Лукашенко, ректоры ВУЗов, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. В Евросоюзе заморозят их активы, а также введут ограничения на выдачу виз. Санкции против Беларуси также ввели США, Канада и Великобритания.

Как сообщали "Подробности", 24 июня ЕС ввел экономические санкции. Под ограничения попали белорусские нефтяная отрасль и производство калия, а также был ограничен доступ республики на финансовые рынки ЕС.