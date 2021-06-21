Задержания на протестах в Минске Источник: ТАСС

Совет Европейского союза в понедельник, 21 июня, расширил санкции против Беларуси из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Данное решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

В "черный список" попали 78 человек и 8 организаций, в том числе сын Александра Лукашенко Дмитрий. Он не занимает государственных постов, но руководит общественным объединением "Президентский спортивный клуб".

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США также расширили санкции против Беларуси. В список министерства финансов США попали 16 человек и 6 организаций.

Среди физических лиц - пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, а также вице-премьер и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Среди организаций - КГБ Беларуси, внутренние войска МВД, центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, автопроизводители МАЗ и БелА, а также Новая нефтяная компания. Под американскими санкциями уже находятся ЦИК Республики, спецназ КГБ "Альфа"

Великобритания и Канада также присоединились к санкциям. Канада ввела санкции против 17 физлиц и 5 предприятий Беларуси, а Великобритания - в отношении 11 физических лиц и 2 организаций.

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Напомним, что 23 мая 2021 года белорусские власти, используя истребитель, вынудили приземлиться в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В Евросоюзе решили закрыть свое небо для белорусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

26 мая Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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В ответ на санкции Беларусь с июня прекратила поставки бензина А-95 в Украину. Это объясняется тем, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший в Республике - с 1 июня остановился на капремонт.