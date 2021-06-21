США, Канада и Великобритания ввели санкции против Беларуси [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Совет Европейского союза в понедельник, 21 июня, расширил санкции против Беларуси из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Данное решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
В "черный список" попали 78 человек и 8 организаций, в том числе сын Александра Лукашенко Дмитрий. Он не занимает государственных постов, но руководит общественным объединением "Президентский спортивный клуб".
США также расширили санкции против Беларуси. В список министерства финансов США попали 16 человек и 6 организаций.
Среди физических лиц - пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, а также вице-премьер и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
Среди организаций - КГБ Беларуси, внутренние войска МВД, центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, автопроизводители МАЗ и БелА, а также Новая нефтяная компания. Под американскими санкциями уже находятся ЦИК Республики, спецназ КГБ "Альфа"
Великобритания и Канада также присоединились к санкциям. Канада ввела санкции против 17 физлиц и 5 предприятий Беларуси, а Великобритания - в отношении 11 физических лиц и 2 организаций.
Напомним, что 23 мая 2021 года белорусские власти, используя истребитель, вынудили приземлиться в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
В Евросоюзе решили закрыть свое небо для белорусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.
26 мая Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
В ответ на санкции Беларусь с июня прекратила поставки бензина А-95 в Украину. Это объясняется тем, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший в Республике - с 1 июня остановился на капремонт.
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