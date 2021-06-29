Почему опасно использовать наушники [ Редактировать ]
Изобретение беспроводных наушников спровоцировало подъем заболеваемости недугами, связанными с ушами. Специалисты объясняют это тем, что люди забывают снимать беспроводные наушники после прослушивания музыки и ходят в них слишком долго, передает newsyou.info.
В первую очередь, медики предупредили о том, что ушная сера не может отходить в дальнюю часть уха, поскольку забивается наушником в ушной канал. Из-за того, что в ухе постоянно находится инородный предмет может возникнуть грибковый отит. Это заболевание часто возникает у носителей слухового аппарата, а также у сотрудников колл-центров.
От того, что ухо будет заткнуто очень долго, может развиться грибковый отит (отомикоз). Особенно у людей, которые пользуются слуховыми аппаратами или по долгу службы используют наушники по много часов.
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