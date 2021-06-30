Беседин больше не сыграет на Евро-2020: он отправился в Киев на обследование [ Редактировать ]
Форвард сборной Украины Артем Беседин, получивший травму колена в овертайме 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, больше не сыграет на турнире.
Нападающий "Динамо" отправился в Киев для прохождения дополнительного обследования, после которого станет ясен степень тяжести повреждения. Об этом сообщил тренер сборной Украины Александр Шовковский, пишут "Факты".
"Победы даются нам очень дорогой ценой! Теперь мы сможем рассчитывать только на поддержку Артема, но и она станет дополнительным стимулом для ребят в оставшихся матчах", - отметил он.
Шовковский также выразил уверенность, что Беседин вернется уже к следующему тренировочному циклу сборной, а эта ситуация поможет ему стать еще сильнее.
Ранее мы писали о том, что Украина победила Швецию и прошла в четвертьфинал Евро-2020. Матч Украина - Англия в четвертьфинале Евро-2020 состоится 3 июля в Риме.
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