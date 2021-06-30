Форвард сборной Украины Артем Беседин, получивший травму колена в овертайме 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, больше не сыграет на турнире.

Нападающий "Динамо" отправился в Киев для прохождения дополнительного обследования, после которого станет ясен степень тяжести повреждения. Об этом сообщил тренер сборной Украины Александр Шовковский, пишут "Факты".

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"Победы даются нам очень дорогой ценой! Теперь мы сможем рассчитывать только на поддержку Артема, но и она станет дополнительным стимулом для ребят в оставшихся матчах", - отметил он.

Шовковский также выразил уверенность, что Беседин вернется уже к следующему тренировочному циклу сборной, а эта ситуация поможет ему стать еще сильнее.

Ранее мы писали о том, что Украина победила Швецию и прошла в четвертьфинал Евро-2020. Матч Украина - Англия в четвертьфинале Евро-2020 состоится 3 июля в Риме.

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