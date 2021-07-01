Взглянув на ночное небо, мы видим россыпь звезд на фоне бесконечного космоса. Мы не знаем всех его тайн и загадок, но одну из них ученые смогли разгадать – это запах Вселенной. Более того, его может почувствовать любой космонавт – именно они и поведали о своих ощущениях.

Но сразу стоит сделать одно важное уточнение о том, что на самом деле ни один космонавт не чувствует по-настоящему запах космоса, а скорее улавливает его косвенно.

Вне скафандра нет кислорода, а это означает, что попытка почувствовать запах космоса так, как мы, к примеру, вдыхаем пары ароматической свечи, невозможно, потому что попытка вдохнуть космический вакуум неизбежно приведет к смерти от удушья.

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Тем не менее, астронавты уже давно единодушны в своем мнении в отношении аромата космической пустоты. По их мнению, Вселенная пахнет "порохом, обжаренным стейком, малиной и ромом". Именно так интерпретировала запах космоса группа астронавтов NASA Австралийской академии наук, которая описывает запахи Вселенной, как "странные". Им удалось их "ощутить" во время выхода в открытый космос.

Запахи уловили во время выходов в космос

"Это довольно приятное металлическое ощущение, словно сладкий запах сварочного дыма или плавленого металла. Отчетливо прослеживается запах озона. Если описать запах космоса в целом, то он довольно едкий, напоминает смесь грецких орехов, прогоревших тормозных колодок, пороха и даже подгоревшего миндального печенья", - прокомментировал свои ощущения астронавт Дон Петит в интервью Live Science.

Почему космос так странно пахнет?

Единого мнения у ученых нет. Исследователи подозревают, что это как-то связано с "химической реакцией, которая происходит внутри космического корабля во время повторного повышения давления".

Ученые предполагают, что атомарный кислород присоединяется к скафандру астронавта и попадает в аппарат. Когда космический корабль повторно нагнетает давление, эти отдельные атомы сталкиваются с кислородом, а затем превращаются в озон, который может быть источником странных запахов.

Каким бы ни был источник на самом деле, исследователи подозревают, что столкновение молекул из космоса с кислородом играет определенную роль в формировании "космических ароматов".

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В 2012 году один исследователь сообщил, что запах, вероятно, является продуктом: "высокоэнергетических вибраций в частицах, которые смешиваются с воздухом".

Канадский астронавт Крис Хэдфилд высказал свое мнение в 2020 году о том, что в действительности космос не имеет никакого запаха,

"Космический вакуум высасывает химические вещества из стенок космического корабля, создавая жгучий серный запах, связанный с космосом", – объясняет Крис Хэдфилд.

Какой бы ни была истинная причина, космос, вероятно, будет ассоциироваться с этими причудливыми запахами.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA опубликовало завораживающее видео с борта МКС. Также исследования показали, какие запахи считаются самыми неприятными в мире.

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