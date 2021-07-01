Воспалительные процессы в организме могут быть незаметны глазу, но сильно влиять на качество нашей жизни. Как они проявляются? По-разному. Иногда в виде повышения температуры. Иногда - отечностью или покраснением. Организм может реагировать по-разному в зависимости от того, что мы едим. Пища умеет помогать нам бороться с воспалением или, наоборот, провоцировать воспалительную реакцию, передает newsyou.info.

Основу противовоспалительной диеты составляют растительные продукты - фрукты, овощи, орехи, семена, бобы и бобовые. Когда вы едите источники животного белка, обязательно постарайтесь выбирать морепродукты, яйца, говядину и птицу.

Ананас

Этот вкусный фрукт может принести крайне много пользы! Ананас богат витамином С и содержит фермент бромелайн, который может помочь усвоению белка, уменьшить воспаление в кишечнике и повысить иммунную функцию. Ешьте его свежим, добавляйте в смузи или сок, и даже запекайте с мясом! Все этом поможет в борьбе с воспалением, улучшит пищеварение и сохранит иммунитет крепким.

Лосось

Эта холодноводная рыба является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. А именно они - прекрасные помощники в борьбе с воспалениями. Жирные кислоты умеют снижать риск хронических заболеваний и даже улучшать психическое здоровье.

Грибы

Никогда бы не подумали, но гриб - антимикробный, противовирусный и противовоспалительный супергерой. Грибы содержат множество соединений, способные укрепить иммунитет и уменьшить уровень воспалений во всем организме.

Морские водоросли

Морские водоросли содержат уникальную группу полисахаридов, называемых фукоиданами - они прекрасно борются с воспалительными процессами в организме. Этот уникальный морской овощ несет в себе множество полезных веществ.

Черника

Эти сладкие ягодки (но с низким содержанием сахаров!) богаты клетчаткой и прямо пышут витаминами А, С и Е. Черника содержит различные противовоспалительные вещества и антиоксиданты. Основной антиоксидант, антоцианин, дарит этой ягоде ее великолепный темно-синий цвет.

Квашеная капуста

Квашеная капуста богата витаминами С и К, железом и клетчаткой. И, естественно, содержит полезные для кишечника бактерии, называемые пробиотиками. Употребляя ферментированные продукты, мы улучшаем здоровье нашей пищеварительной системы, оптимизируем кишечную флору и оздоравливаем кишечный микробиом.

Куркума

Эта красивая желто-оранжевая пряность часто встречается в порошках карри. Благодаря активному соединению куркумин, она обладает сильными противовоспалительными свойствами и уже тысячи лет используется в качестве лекарственного растения. Попробуйте добавить молотую куркуму в приправу к рыбе и овощам.

Имбирь

Большинство противовоспалительных и лекарственных свойств имбиря исходит от его основного биологически активного соединения, гингерола. Имбирь является не только основным стимулятором иммунитета. Корень имбиря можно также использовать в чае, чтобы помочь пищеварению. А еще он помогает против тошноты!

Чеснок

Чеснок содержит соединения серы, которые стимулируют нашу иммунную систему для борьбы с воспалением и болезнями. Антибактериальный, противогрибковый, вкусный! Эти острые дольки легко добавить к любому блюду - чеснок придает восхитительный вкус и первым, и вторым блюдам.

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