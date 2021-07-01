В среду, 30 июня, в порту "Южный" в партии бананов нашли кокаин на 10 миллионов долларов. Наркотик был перемещен в Украину из Эквадора контрабандой в контейнере с бананами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что кокаин был спрятан в рефрижераторе в 46 брикетах весом почти 57 кг. Стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 млн долларов.

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Как уточнили в Управлении СБУ в Одесской области, спецслужба получила оперативную информацию о том, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на судне, которое прибыло в морской торговый порт "Южный". Наркотик был скрыт в вентиляционных люках грузового контейнера с бананами.

По факту происшествия начато производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участия в контрабанде наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Украине граждан Турции задержали с рекордной контрабандой героина.

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