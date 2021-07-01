Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным при одном условии. Российского лидера должно интересовать решение ряда кризисных вопросов.

По его словам, подготовка к этому "непростому матчу" продолжается.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Путин объяснил, почему Украину не включили в список недружественных стран.

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