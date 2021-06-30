Президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным. Так он во время прямой линии ответил на вопрос о том, почему Украину не включили в список недружественных стран, который был составлен по его поручению. На данный момент в него входят США и Чехия.

Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Мы - единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело... Знаете что, везде хватает узколобых людей и крайних националистов: у нас такие есть и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительны. Это касается и подавления оппозиции на Украине.

В качестве примера "недружественного" поведения Киева Путин назвал законопроект "О коренных народах Украины", находящийся на рассмотрении Верховной Рады. Согласно ему, русские не могут считаться коренным народом страны.

Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными. К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, потому что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Знаете, это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Это серьезное дело. Выдавливают русский язык из практической, реальной жизни.

Владимир Путин пообещал написать аналитическую статью об истории русского народа и его связи с Украиной.

Ранее "Подробности" сообщили о том, почему Владимир Путин пока не собирается встречаться с Владимиром Зеленским.