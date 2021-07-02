В Китае начали активно бороться против криптомайнеров – людей, которые добывают криптовалюты. Такие превентивные меры заставили владельцев майнинговых ферм срочно распродавать их, а это хорошая новость для геймеров – на вторичном рынке появится огромное количество видеокарт по доступной цене.

PC Gamer сообщает, что на тайваньской доске объявлений майнеры в Китае распродают большое количество графических карт Nvidia и AMD: от новейших серий RTX 3000 и Radeon RX 6000 до более старых продуктов, включая линейку GTX 1000 и серию Radeon RX 400.

Майнинговая ферма

RTX 3070, который крайне сложно найти ниже 900 долларов, на вторичном рынке Китая оценивается около 400 долларов. RTX 3060 Ti стоит около 309 долларов, а RTX 3060 обесценились до 244 долларов.

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Есть предостережения, связанные с такими низкими ценами – карты продаются оптом. Также большинство из них уже "истощены", так как работали на протяжении суток при 100-процентной нагрузке в течение длительного времени.

Тем не менее, эта новость является еще одним доказательством снижения спроса на видеокарты в Китае, где недавно цены на графические процессоры резко упали после того, как власти Сычуани прекратили операции по майнингу криптовалют. Это произошло после того, как комитет Государственного совета Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ объявил о подавлении виртуальных валют в рамках усилий по сдерживанию финансовых рисков.

На Китай приходится до 70% мирового предложения криптовалюты, а 700 тысяч видеокарт (около 25%), поставленных по всему миру в первом квартале, попали в руки китайских майнеров.

Объявление о продаже видеокарт на популярном сайте Китая

Рынок видеокарт наконец-то начинает восстанавливаться после майнингового бума, хотя медленно. Цены на новые графические процессоры Nvidia и AMD за месяц упали лишь на 8-14%.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Nvidia "воскресила" старые видеокарты из-за тотального дефицита. В то же время катастрофический дефицит электроники вызвала деталь стоимостью 30 грн.