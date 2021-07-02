В Канаде бушуют масштабные лесные пожары. Они начались в стране после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха, сообщает CBC.

Пожар осложняется чрезвычайно теплой и сухой погодой из-за "теплового купола", который сейчас навис над Западной Канадой.

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Производство на урановом руднике Сигар-Лейк временно приостановлено. Компания Cameco заявила, что, если угроза лесных пожаров будет продолжать расти, существует план по обеспечению безопасности рабочих, и принят ряд предупредительных мер.

Канадская комиссия по ядерной безопасности, которая регулирует деятельность шахты, написала в Twitter, что следит за ситуацией и будет предоставлять обновления в ходе развития событий.

Ранее мы писали о том, что в Канаде масштабный лесной пожар уничтожил город.

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