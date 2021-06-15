В США молния убила подростка [ Редактировать ]
В американском штате Джорджия молния попала в 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже. Вследствие этого она умерла.
Инцидент произошел в 14:37 в субботу, 12 июня, когда девушка купалась в океане.
Девочку пытались спасти чрезвычайники, пока не приехала скорая. Ее госпитализировали, но в больнице медики констатировали смерть.
По данным Национальной метеорологической службы США, в стране ежегодно от молнии погибают 49 человек.
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