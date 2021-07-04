На Филиппинах разбился самолет с 85 людьми на борту (видео) [ Редактировать ]
На юге Филиппин в воскресенье, 4 июля, разбился самолет Военно-воздушных сил страны C-130. На его борту находилось как минимум 85 человек. Ведется спасательная операция.
Об инциденте пишет AР со ссылкой на командующего вооруженными силами генерал-лейтенанта Сирилито Элола Собеджана. По состоянию на 8:20 воскресенья удалось спасти 40 человек, они доставлены в больницу.
Известно, что воздушное судно потерпело крушение при попытке приземлиться на острове Джоло в провинции Сулу. Оно упало в деревне в горном городке Патикул. После удара военный самолет загорелся.
Как рассказал генерал, C-130 пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и пытался снова набрать высоту и скорость, но потерпел неудачу и разбился.
"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней", – сказал Собеджана.
Военно-транспортный самолет вылетел из города на юге Филиппин Кагаян-де-Оро.
Многие из тех, кто перебывал на борту самолета, недавно закончили базовую военную подготовку и были отправлены на остров в составе совместной оперативной группы по борьбе с терроризмом.
Отмечается, что на юге Филиппин действуют группы боевиков, в том числе организация "Абу Сайяф", занимающаяся похищениями с целью получения выкупа.
Добавим, самолеты Локхид C-130 "Геркулес" средней и большой дальности разработаны в Америке. Они являются одними из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире.
Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.
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