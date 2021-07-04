В Польше во время работы на железнодорожном мосту 39-летнего украинца придавило гидравлическим домкратом. Наш соотечественник погиб, сообщает "Сегодня" со ссылкой на TVP.INFO.

Трагедия произошла в населенном городке Вронки Великопольского воеводства. В полиции сообщили, что ведется расследование, следователи опрашивают свидетелей.

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Напомним, что в Польше вблизи Вроцлава в ДТП погибли двое украинцев.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что украинцев в Польше заставят платить налоги.