В Польше домкрат раздавил украинского заробитчанина [ Редактировать ]
Источник: Газета Выборча
В Польше во время работы на железнодорожном мосту 39-летнего украинца придавило гидравлическим домкратом. Наш соотечественник погиб, сообщает "Сегодня" со ссылкой на TVP.INFO.
Трагедия произошла в населенном городке Вронки Великопольского воеводства. В полиции сообщили, что ведется расследование, следователи опрашивают свидетелей.
Напомним, что в Польше вблизи Вроцлава в ДТП погибли двое украинцев.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что украинцев в Польше заставят платить налоги.
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