COVID-сертифікати: як отримати документ в Україні? [ Редактировать ]
З 1 липня в ЄС та Шенгенській зоні почали діяти цифрові COVID-сертифікати - для полегшення подорожей в умовах пандемії.
Вони - трьох видів і підтверджуватимуть або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або одужання від коронавірусу. Окремий сертифікат видаватимуть після кожного щеплення, тесту чи видужання.
Так підтвердження одужання можна отримати лише після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус - сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після нього. А діятиме він 180 днів. Для зберігання цифрового варіанта треба завантажити окремий додаток. Кожна країна ЄС або Шенгену створює свій застосунок.
В Україні сертифікат вакцинації запрацював у тестовому режимі. Аби його отримати, слід пройти повний курс щеплення, завантажити на мобільний застосунок "Дія", надати згоду на передачу даних і пройти верифікацію. Після цього у вашому телефоні з'явиться електронна версія сертифікату. Тож його можна роздрукувати.
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