В пятницу, 25 июня, в МИД Украины вызвали послов Германии и Франции. Причиной этому стало заявление лидеров стран о восстановлении саммитов Евросоюз-Россия. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию России против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей.

Послы заявили, что это была только идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета.

Указанное предложение в конечном итоге не было поддержано. Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их оглашением.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо в четверг, 10 июня, посетит Украину с рабочим визитом.

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