После оккупированного Крыма сильнейшие дожди прошли на Черноморском побережье России. Из-за разлива рек Хорота и Мацеста наводнение началось и в курортном Сочи.

Туристов и жителей попросили собрать вещи на случай чрезвычайной ситуации, но власти заявляют, что пока необходимости в эвакуации нет.

Подтоплены некоторые гостиницы и пансионаты, а также подвальные помещения больницы в Хостинском районе. Местные жители выкладывают в сеть жуткие видео из затопленного города.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней, все пляжи курорта закрыты, купание в море запрещено.

Во время сильных дождей в море попало большое количество мусора, пляжные территории нуждаются в уборке. На побережье Сочи вода несет из рек в море крупный мусор, на пляжах поломано оборудование. Местные жители сняли, как в море уносит катера с пристани.

Между тем в регионе уже есть первые жертвы. В Анапе ребенок пошел купаться на необорудованный пляж около села Витязево и его затянуло в открытое море. За 13-летним сыном бросился отец и несколько человек. В итоге, мальчик и двое мужчин погибли, их тела уже нашли. Еще трое человек пропали без вести.

Как сообщали "Подробности", в середине июня в оккупированном Крыму прошли сильные дожди, в результате чего затопило более 400 домов. В Ялте в результате наводнения погиб мужчина, одна женщина числится пропавшей без вести.