В Кривом Роге, в Покровском районе, на территории шахты "Октябрьская" произошел несчастный случай. Об этом сообщается на местном канале "Первый городской".

Проходчика во время выполнения работ придавило машиной.

Информацию об инциденте на шахте журналистам подтвердила местная полиция. Около 4:25 утра 31-летнего проходчика прижала к выступу породы машина. В результате этого он погиб.

Погибший криворожец работал на должности "проходчик-подрывник". Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Как ранее сообщалось, на шахте в Кривом Роге произошел обвал, в результате происшествия пострадал один человек.

Напомним, что в республике Коми произошел пожар в нефтешахте Яреганефть, где на момент пожара находились 82 человека. Также в Китае произошла ужасная трагедия на шахте. Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.