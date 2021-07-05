В Таджикистане объявили мобилизацию [ Редактировать ]
В понедельник, 5 июля, президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Об этом сообщает "Азия плюс".
Рахмон провел экстренное совещание Совета безопасности, на котором рассмотрели вопрос безопасности в приграничных районах и усиления охраны государственной границы.
Принимая во внимание обострение ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства Эмомали Рахмон поручил принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана.
В частности, президент поручил направить дополнительные войска на границу с Афганистаном и мобилизовать 20 тысяч военнослужащих, которые находятся в резерве.
Ранее сообщалось, что перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась.
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