В понедельник, 5 июля, президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Об этом сообщает "Азия плюс".

Рахмон провел экстренное совещание Совета безопасности, на котором рассмотрели вопрос безопасности в приграничных районах и усиления охраны государственной границы.

Принимая во внимание обострение ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства Эмомали Рахмон поручил принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана.

В частности, президент поручил направить дополнительные войска на границу с Афганистаном и мобилизовать 20 тысяч военнослужащих, которые находятся в резерве.

Ранее сообщалось, что перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась.

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