Киргизия и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Согласно документу, будет активизирован процесса описания общего участка границы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

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Отмечается, что стороны заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на общей границе.

"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы. По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась.

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