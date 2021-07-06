Сколько будет действовать COVID-сертификат: в МОЗ дали ответ [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, сколько будет действовать украинские COVID-сертификаты.
Он подчеркнул, что у каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.
"Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 - это полгода, ПЦР-тест - это 72 часа", - сказал Кузин.
Ранее мы писали о том, как получить сертификаты вакцинации.
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