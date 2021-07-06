Во вторник, 6 июля, в Киеве поступило сообщение о массовом минировании. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

На данный момент правоохранители проверяют информацию о взрывчатке в трех торговых центрах столицы.

"Да, поступили сообщения о минировании Киевского горсовета и трех торговых центров: "Оушен Плаза", "Метроград", "Гулливер"", - заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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