В Киеве массовое минирование [ Редактировать ]
Источник: Цензор.Нет
Во вторник, 6 июля, в Киеве поступило сообщение о массовом минировании. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
На данный момент правоохранители проверяют информацию о взрывчатке в трех торговых центрах столицы.
"Да, поступили сообщения о минировании Киевского горсовета и трех торговых центров: "Оушен Плаза", "Метроград", "Гулливер"", - заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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