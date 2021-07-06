У Білорусі винесли вирок колишньому опоненту Лукашенка [ Редактировать ]
Суперників до тюрми. У Білорусі винесли вирок Віктору Бабабико. Колишнього опонента Лукашенка на президентських виборах засудили до 14 років ув'язнення. Бабарико звинуватили за трьома кримінальними статтями й визнали винним за кожним пунктом: хабарництво, несплата податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
Сам підсудний провини не визнав, а справу проти себе назвав політично мотивованою. Нагадаю, Віктор Бабарико - колишній очільник російського "Бел-газ-промбанку". Чоловіка заарештували у червні 2020 року після того, як він заявив про намір балотуватися у президенти.
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