В Португалии началась четвертая волна пандемии коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр Антонио Коста. Об этом сообщает Reuters.

"Дельта" штамм стал причиной почти 90% новых случаев заболевания в стране.

Так, уровень заболеваемости подскочил после того, как Португалия открылась для посетителей из ЕС и Великобритании в середине мая, и сейчас он вернулся к уровню, который последний раз наблюдался в феврале, когда действовал локдаун.

Большинство предприятий возобновили работу, а пляжи заполнены, поскольку начинается летний туристический сезон.

Хотя на данный момент вакцинацию прошли только 38% населения, новые случаи заболевания регистрируются в основном среди невакцинированных молодых людей, а ежедневные показатели смертности остаются на однозначном уровне, что значительно ниже февральских показателей.

В настоящее время 89,1% случаев заражения приходится на "Дельта" штамм, причем резкий рост заболеваемости отмечается на севере страны и на атлантических островах Мадейра и Азорские острова.

Читайте также, распространение нового штамма коронавируса "Дельта +" может привести к новому локдауну. Вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны помочь в борьбе с пандемией COVID-19. COVAX недополучил дозы вакцин, которые должен был отправить в бедные страны мира, проблемы с поставками возникли после того, как Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны.

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