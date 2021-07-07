В Феодосии ограбили банк [ Редактировать ]
В аннексированном Крыму злоумышленник ограбил банк в Феодосии. Об этом сообщает МВД России.
Предварительно установлено, что 6 июля около 11:15 мужчина зашел в отделение банка в поселке Орджоникидзе, где на тот момент не было посетителей.
Угрожая предметом, похожим на пистолет, он забрал из кассы деньги на общую сумму 450 тысяч российских рублей, в том числе в иностранной валюте.
Мужчина скрылся.
В офисе было две сотрудницы банка. Они не пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое (ст.162 УК РФ).
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