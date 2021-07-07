Строение будет самым крупным в регионе/ фото: Agropolit

В Черкасской области приняли решение открыть самую крупную солнечную электростанцию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба "Черкассыоблэнерго".

Объект расположили в районе города Чигирин. Мощность новой станции составила 40 Мегаватт. Строительство этой СЭС - одним из крупнейших инвестиционных проектов области.

По состоянию на 06.07.2021 года солнечная электростанция Scatec находится в работе, замечаний к качеству электрической энергии, выдаваемой в сети ПАО Черкассыоблэнерго нет.

Отмечается, что в начале июня 2021 года приняла решение присоединить к сетям СЭС ООО "Чистая Энергия-2011" мощностью 25 МВт от компании Scatec.

Читайте также, в Чернобыльской зоне заработала первая солнечная электростанция, расположенная напротив накрытого реактора. Солнечная станция мощностью один мегаватт является совместным проектом украинской компании Родина и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 миллиона евро.

Кроме того, в ОАЭ построят мощнейшую солнечную электростанцию в мире. Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA) получила финансирование от семи международных банков для проекта независимого производителя энергии в Аль-Дафра.

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