На Гаити призвали ООН расследовать убийство президента [ Редактировать ]
Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал Организацию Объединенных Наций провести заседание Совета Безопасности. В частности, по ситуации в стране Карибского бассейна после убийства президента Жовенеля Моиза.
Также Жозеф призвал международное сообщество начать расследование убийства Моиза.
Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.
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