Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал Организацию Объединенных Наций провести заседание Совета Безопасности. В частности, по ситуации в стране Карибского бассейна после убийства президента Жовенеля Моиза.

Также Жозеф призвал международное сообщество начать расследование убийства Моиза.

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Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.