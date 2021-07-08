"Тампа-Бэй Лайтнинг" второй год подряд выиграла Кубок Стэнли (видео) [ Редактировать ]
Источник: NHL.com
Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" победил команду "Монреаль Канадиенс" со счетом 1:0 в пятом матче плей-офф НХЛ и второй год подряд выиграл Кубок Стэнли.
Единственную шайбу во встрече на 33-й минуте забросил Росс Колтон. Общий счет финальной серии игр составил 4:1.
What an unreal moment. ⚡️ pic.twitter.com/kY2ttEynhF— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 8, 2021
"Тампа" третий раз в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Впервые команда завоевала его в 2004 году, победив "Калгари Флэймз". В 2020 году "Тамп" победила "Даллас Старз"
Ранее сообщалось о том, что хоккеист получил в голову коньком в матче Кубка Стэнли.
по теме
В четверг, 8 июля, ВМС США направили в Черное море транспортно-десантный корабль USNS Yumа
По Флориде, по берегу в округе Тейлор на побережье Мексиканского залива, ударил тропический шторм "Эльза"
Ситуація непроста. Ціни на нафту (а в певний момент вони значно "просіли", у розпал карантину була навіть ситуація, коли покупцям - доплачували, щоб лише не допустити перевиробництва)
По ній випустили з півтора десятка ракет. Двоє осіб поранені. За словами іракських військових, терористи стріляли з ракетної установки, встановленої на вантажівці на сільськогосподарських угіддях поблизу
Штамм коронавируса "Дельта" продолжает стремительно распространяться по всему миру