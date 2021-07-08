Хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" победил команду "Монреаль Канадиенс" со счетом 1:0 в пятом матче плей-офф НХЛ и второй год подряд выиграл Кубок Стэнли.

Единственную шайбу во встрече на 33-й минуте забросил Росс Колтон. Общий счет финальной серии игр составил 4:1.

What an unreal moment. ⚡️ pic.twitter.com/kY2ttEynhF — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 8, 2021

"Тампа" третий раз в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Впервые команда завоевала его в 2004 году, победив "Калгари Флэймз". В 2020 году "Тамп" победила "Даллас Старз"

Ранее сообщалось о том, что хоккеист получил в голову коньком в матче Кубка Стэнли.