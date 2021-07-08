В четверг, 8 июля, въезд грузовиков в Киев ограничат из-за жары. Ограничение начнет действовать с 11:00, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - информируют патрульные.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.