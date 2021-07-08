Киев ограничил въезд для грузовиков [ Редактировать ]
В четверг, 8 июля, въезд грузовиков в Киев ограничат из-за жары. Ограничение начнет действовать с 11:00, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.
"Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать на всех подъездах к Киеву.
"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - информируют патрульные.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.
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