В морском торговом порту Херсона был обнаружен грузовик, перевозящий радиоактивный металлолом. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Опасный груз был обнаружен с помощью системы радиационного контроля "Янтарь".

Грузовой автомобиль марки Scania приехал в порт из Полтавы. Груз превышал допустимый радиационный фон в 5 раз. Пограничники приняли решение сообщить об инциденте в экологическую службу, полицию и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в настоящее время зараженный радиацией грузовик находится на отдельной площадке под круглосуточной охраной.

Читайте также, в лесу Дрогобычского района во Львовской области местные жители нашли металлический контейнер с радиоактивным Цезием-137. На контейнере была обнаружена надпись - "Осторожно! Радиоактивно!", по предварительной информации, контейнер содержит Цезий-137 и является промышленным гамма излучателем.

Кроме того, в Житомирской области на недействующем предприятии "Криптон-85" обнаружили источник радиоактивного излучения, который хранился незаконно. Спецслужба изъяла оборудование и передала его специалистам специализированного Государственного предприятия.

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