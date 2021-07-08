Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти уже заказали достаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, препаратов должно хватить всем украинцам. Об этом сообщает LRT.

Как напомнил глава правительства, в начале пандемии страны столкнулись с проблемой по обеспечению вакцинами от коронавируса, потому что производители не успевали обеспечить международный спрос.

"Сейчас ситуация выглядит иначе. Благодаря слаженной работе президента Украины, правительства, а также при поддержке международных партнеров, в том числе благодаря механизму COVAX, Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам",- сказал он.

Шмыгаль также поблагодарил страны и организации, которые помогли и продолжают помогать с вакцинами от коронавируса для украинцев.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.