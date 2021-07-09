К убийству президента Гаити причастны колумбийские военные [ Редактировать ]
К убийству президента Гаити Жовенеля Моиза причастны отставные колумбийские военные. Они служили в Национальной армии.
Об этом заявил министр обороны Колумбии Диего молу Апонте.
По его словам, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления.
"Предварительная информация свидетельствует о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", - говорится в сообщении.
Полиции и армии поручено немедленно поспособствовать расследованию.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что жену убитого президента Гаити доставили на лечение в США. Она получила несколько огнестрельных ранений в ходе нападения на их резиденцию.
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