Спасатели обнаружили второй черный ящик потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26. Самолет разбился несколько дней назад.

Бортовой самописец нашли в "критически поврежденном" состоянии, у него отсутствует блок обработки информации.

Также известно, что спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших в ходе авиакатастрофы.

"С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке", - сообщает ТАСС.

Напомним, утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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