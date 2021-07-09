На Камчатке (Россия) спасатели нашли черный ящик после авиакатастрофы Ан-26. На борту самолета было 28 человек.

"Спасатели нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета АН-26 на Камчатке, сообщили экстренные службы", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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