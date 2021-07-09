У Швеції розбився літак з парашутистами [ Редактировать ]
Авіакатастрофа у Швеції. Невеликий літак зазнав аварії за 200 метрів від злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Еребру.
На його борту перебувало 9 осіб - один пілот і 8 парашутистів. Усі вони загинули. Причини катастрофи поки не встановлені. На місці трагедії працюють рятувальні служби.
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