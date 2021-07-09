Туристи зі щепленням можуть відвідувати Єгипет без тесту на COVID-19

Імунізуватися потрібно однією з шести вакцин, які схвалили Єгипет і ВООЗ, щонайменше за два тижні до прибуття. Для тих туристів, що не мають сертифіката, кордон теж відкритий