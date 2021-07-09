Авіакомпаніям Росії дозволили польоти у Єгипет [ Редактировать ]
Росія скасовує заборону на польоти в Єгипет. Тепер російські авіакомпанії зможуть споряджати туди прямі рейси. А туроператори й агенції продавати тури.
Нагадаю, авіасполучення між Росією та Єгиптом було перервано 2015 після вибуху над Синаєм російського літака з туристами. Тоді загинули 224 людини. Пізніше ФСБ назвала цей вибух терактом.
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Авіасполучення між Росією та Єгиптом було перервано 2015 після вибуху над Синаєм російського літака з туристами. Тоді загинули 224 людини. Пізніше ФСБ назвала цей вибух терактом
Чартерное сообщение между Россией и курортами Египта прекратилось в 2015 году после крушения российского Airbus A321. До 2018 года авиасообщение отсутствовало полностью, позже российским авиакомпаниям разрешили летать в Каир. В апреле текущего года Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились возобновить чартеры на курорты с
Туристи, які прибувають з країн підвищеного ризику мають надати сертифікати про вакцинацію та пройти швидкий ПЛР-тест
Такий документ має містити спеціальний QR-код, який і вкаже на вакцинацію. Імунізуватися потрібно однією з шести вакцин, які схвалили Єгипет і ВООЗ, щонайменше за два тижні до прибуття
Імунізуватися потрібно однією з шести вакцин, які схвалили Єгипет і ВООЗ, щонайменше за два тижні до прибуття. Для тих туристів, що не мають сертифіката, кордон теж відкритий