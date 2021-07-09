Из-за недавних бурь и ливней на побережье Тузловских лиманов в Одесской области погибли почти 2 миллиона божьих коровок. Об этом сообщил в Facebook эколог и сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Сотни тысяч, которые смогли долететь через Тузловские лиманы к суше, поселились на песчаной пересыпи, на лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках тли - основной пищи божьих коровок. После шквальных ураганов и ливней на побережье Тузловские лиманов насчитали почти 2 миллиона погибших ярко окрашенных жуков. Им не повезло.

Эколог пишет, что солнышко, или Божья коровка семиточечная (лат. Coccinella septempunctata) - самый распространенный вид семейства божьих коровок (лат. Coccinellidae) из отряда жесткокрылых (лат. Coleoptera).

Этот красивый жук является исконным жителем Украины. Он издавна пользовался большим уважением людей, которые занимаются сельским хозяйством благодаря тому, что его личинки и взрослые особи активно поедают тлей и других вредных насекомых.

Сотрудник "Тузловских лиманов" считает, что бить тревогу из-за массовой гибели божьих коровок не стоит.

Это природа и водоворот в биосфере. Такое огромное количество погибших божьих коровок становится пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в соленых лиманах множество (на фото ниже среди божьих коровок, погибших комаров, можно рассмотреть и бокоплавов).

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