Украинцы, которые болеют раком, очень тяжело переносят коронавирусную инфекцию. В связи с этим в Министерстве здравоохранения рекомендовали им иммунизироваться от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больные онкологическими патологиями могут выбрать любой препарат для вакцинации. Также укол сделают и родным онкобольного, которые проживают с ним либо же оказывают ему помощь.Терапия, которую проходят больные раком, может оказать влияние на эффективность прививки.

Отмечается, что были разработаны рекомендации для правильной иммунизации больных различными формами рака:

При трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - через три месяца;

При интенсивной цитотокической химиотерапии - после обновления абсолютного количества нейтрофилов;

При хирургическом вмешательстве - за 48 часов до операции либо через 14 дней после.

Читайте также, в Национальной службе здоровья Украины объявили о том, что вакцина от COVID-19 не может вызвать заболевание коронавирусом, но есть вероятность, что человек получает первую дозу препарата уже инфицированным. Общая слабость или повышение температуры - это обычная реакция на вакцину.

Кроме того, в Украине за шесть месяцев 2021 года поставили уже 5,1 млн доз вакцин от COVID-19, на их закупку в этом году направлено уже 9,3 млрд грн. Заключены договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств государственного бюджета.

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