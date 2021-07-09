Под Ривне 6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась на штырь (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Ривненской области 6-летняя девочка прыгала на батуте во дворе своего дома и напоролась на штырь на металлическом заборе. На место вызывали спасателей и медиков. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Инцидент произошел в городе Здолбунов на улице Княгини Ольги. После неудачного прыжка девочка зацепилась рукой за заостренный прут ограды. Самостоятельно освободить ребенка родители не смогли, поэтому вызывали спасателей и врачей.
Сотрудники ГСЧС разрезали прут и освободили малышку, после чего передали бригаде скорой помощи. Судя по фото, травма не особенно серьезная, а ребенок мужественно перенес страдания.
Напомним, недавно в Киеве парень неудачно упал с электросамоката и прутом металлического забора пронзил себе грудь.
Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина хотел перелезть через забор, однако острым шипом проткнул себе бедро и чуть не истек кровью.
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