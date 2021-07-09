Голые украинки попали в скандал в Черногории (видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: zvandrei.com
В Черногории украинки попали в очередной скандал. Три девушки устроили ню-фотосессию прямо посреди оживленной автомобильной дороги. Об этом сообщает местное издание Vijesti.
Украинские модели в возрасте от 19 до 21 года были задержаны полицией 8 июля в курортном городе Котор после того, как 10 минут позировали обнаженными посреди региональной автодороги Котор-Троица, снимая фото и видео.
Судья в Будве принял решение оштрафовать нарушительниц, поскольку "они вели себя бесстыдно в общественном месте". Каждая из девушек получила штраф в размере 450 евро за нарушение закона об общественном порядке.
Напомним, что полиция Дубая в начале апреля арестовали 17 девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба, обвинив их в "развратных действиях". Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.
Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E— Mr Freeze (@UKFreezeBoY) April 3, 2021
В полиции Дубая сообщили, что участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (37 853 грн), организатору съемок - до 1,5 лет лишения свободы и штраф 50 000 дирхамов (378 531 грн).
Оказалось, что 12 моделей - гражданки Украины. После нескольких дней пребывания в тюремной камере их депортировали из ОАЭ.
Ранее сообщалось, что украинки устроили обнаженную фотосессию в Турции во время Рамадана.
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