В Черногории украинки попали в очередной скандал. Три девушки устроили ню-фотосессию прямо посреди оживленной автомобильной дороги. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

Украинские модели в возрасте от 19 до 21 года были задержаны полицией 8 июля в курортном городе Котор после того, как 10 минут позировали обнаженными посреди региональной автодороги Котор-Троица, снимая фото и видео.

Судья в Будве принял решение оштрафовать нарушительниц, поскольку "они вели себя бесстыдно в общественном месте". Каждая из девушек получила штраф в размере 450 евро за нарушение закона об общественном порядке.

Напомним, что полиция Дубая в начале апреля арестовали 17 девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба, обвинив их в "развратных действиях". Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E