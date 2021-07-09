На понедельник, 12 июля, Национальный банк Украины опустил гривну на 3 копейки по отношению к доллару и на 8 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 9 июля.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2732,34 гривен (+0,0372 грн);

100 евро - 3249,56 гривен (+0,0865 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже не изменился и составил 27,33 гривен, в продаже - 27,30 гривен. Курс евро в продаже поднялся всего на две копейки - до 32,42 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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