Европейский союз утвердил продление экономических санкций против России. Ограничения применяются за оккупацию Крыма.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Читайте также Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

"Утверждено продление отсрочка экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев по Украине и Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил санкции против Беларуси. Также мы писали о том, что послы Евросоюза согласовали продление санкций против России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.