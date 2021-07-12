ЕС продлил экономические санкции против России [ Редактировать ]
Европейский союз утвердил продление экономических санкций против России. Ограничения применяются за оккупацию Крыма.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Утверждено продление отсрочка экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев по Украине и Крыму", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил санкции против Беларуси. Также мы писали о том, что послы Евросоюза согласовали продление санкций против России.
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Европейский союз продлил экономические санкции против России