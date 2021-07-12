Семена зерновых были высажены и был собран первый урожай/ фото: 24tv.ua

Ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, который находится в провинции Гуандун, собрали первый в мире урожай риса, семена которого успели побывать в космическом пространстве в 2020 году. Об этом сообщает Центральное телевидение Поднебесной.

Аппарат Чанъе-5 был запущен 24 ноября прошлого года для сбора образцов лунного грунта, он приземлялся на обратной стороне природного спутника Земли. В миссии принимала участие партия семян весом 40 грамм, в рамках которой они подверглись воздействию космического излучения.

Отмечается, что после прилета аппарата обратно, семена зерновых были высажены и исследователи собрали первый урожай. Ученые собираются продолжить эксперимент, так как "космический" рис имеет большую ценность для науки. Эти семена могут помочь создать высокоурожайные и качественные культуры.

Читайте также, белый рис представляет угрозу для здоровья людей, особенно тех, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания. К соответствующему выводу они пришли после анализа огромного массива данных, исследователи утверждают, что ежегодно от этого продукта погибает все большее количество людей.

Кроме того, известно, что рис - достаточно полезный продукт, хотя и содержит много углеводов. Сортов риса великое множество - на прилавках супермаркетов представлена лишь часть самых популярных из них, неважно, какого цвета рис - белого, желтоватого или бурого.

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