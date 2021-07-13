Под Одессой вертолет сдул палатки отдыхающих [ Редактировать ]
В Одесской области на пляже села Грибовка вертолет UR-ICH снес палатки отдыхающих, крепления ударили ребенка. Инцидент произошел во время посадки частного вертолета. Видео инцидента выложила одна из пострадавших Юлия Цуп в Facebook.
При посадке вертолет создал поток ветра такой силы, что палатки начало сносить и крепления одной их них ударили мальчика.
Сломало полностью шатёр и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу никого не задело.
После этого она пошла поговорить с пилотом вертолета, однако он не изменился перед испуганными людьми и не компенсировал материальный ущерб за сломанные палатки и имущество.
А вертолет прилетал каждый день, привозил своего хозяина, но уже со стороны поля залетал и на каждый его прилет меня передергивало и не знали, что можно ожидать.
Ранее сообщалось, что утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Вскоре были найдены обломки самолета. Погибли все 28 пассажиров.
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