В Одесской области на пляже села Грибовка вертолет UR-ICH снес палатки отдыхающих, крепления ударили ребенка. Инцидент произошел во время посадки частного вертолета. Видео инцидента выложила одна из пострадавших Юлия Цуп в Facebook.

При посадке вертолет создал поток ветра такой силы, что палатки начало сносить и крепления одной их них ударили мальчика.

Сломало полностью шатёр и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу никого не задело.

После этого она пошла поговорить с пилотом вертолета, однако он не изменился перед испуганными людьми и не компенсировал материальный ущерб за сломанные палатки и имущество.

А вертолет прилетал каждый день, привозил своего хозяина, но уже со стороны поля залетал и на каждый его прилет меня передергивало и не знали, что можно ожидать.

Ранее сообщалось, что утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Вскоре были найдены обломки самолета. Погибли все 28 пассажиров.